Цены на цветные металлы - 29-07-19

ЛОНДОН, 30 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 29 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1804.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 5966.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2074.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 14125.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 17785.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2420.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26455.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 8.62% и составила 26500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.