Азиатские индексы - 29-07-19
ТОКИО, 29 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.19% и составил 21616.80 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.19% и составил 1568.57 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.12% и составил 2941.01 пункта, а HANG SENG снизился на 1.03% и составил 28106.41 пункта.
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