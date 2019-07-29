Азиатские индексы - 29-07-19

ТОКИО, 29 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.19% и составил 21616.80 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.19% и составил 1568.57 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.12% и составил 2941.01 пункта, а HANG SENG снизился на 1.03% и составил 28106.41 пункта.