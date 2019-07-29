В период 26-29 июля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 129 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 26 и 29 июля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 129 случаев преступлений, из них 8 – ранее совершенное.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 37 случаев причинения телесных повреждений, 22 случая кражи личного имущества, 11 случаев мошенничества, 8 случаев побоев, 7 случая угрозы убийством, 6 случая обнаружения наркотиков, 5 случая посева или выращивания воспрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства, 4 случая злоупотребления должностными полномочиями, по 2 случая умышленного повреждения имущества, квартирной кражи, присвоения или растраты, киберпреступности, хулиганства, грабежа, неисполнения или ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей лицами, осуществляющими медицинскую помощь и медицинское обслуживание, по 1 случаю браконьерства, уничтожения имущества по неосторожности, незаконного распространения сведений о личной жизни, вымогательства, уклонения от уплаты налогов, незаконной вырубки деревьев, взяточничества, кражи общественного или государственного имущества, совершения непристойных действий, изъятия оружия и боеприпасов, применения насилия в отношении представителя власти, умышленного повреждения имущества, непрекращения самовольного захвата государственной земли или неустранения последствий такого действия, а также непрекращения строительства несанкционированных зданий и незаконных сооружений, сбыта наркотиков, нарушения правил охраны труда.

За данный период найдены 2 человека, пропавших без вести, 8 человек, находящихся в розыске, еще 4 с явкой с повинной обратились в Полицию, зарегистрирован 1 случай изъятия оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имущества, по 1 случаю причинения телесных повреждений, квартирной кражи, умышленного повреждения имущества и грабежа.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 53 ДТП: 4 человека погибли, 64 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.