Georgian Airways потеряла $25 млн из-за отмены прямых рейсов между РФ и Грузией

Решение России о временной отмене прямого авиасообщения с Грузией наносит значительный ущерб авиакомпании Georgian Airways. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник грузинским национальным авиаперевозчиком.

Авиакомпании пришлось вернуть 80% уже реализованных авиабилетов. Из-за того, что резко сократилось количество желающих приобрести авиабилеты, авиакомпания потеряла около $25 млн, отмечается в сообщении.

Руководство Georgian Airways обратилось к правительству Грузии с просьбой оказать финансовую помощь авиакомпании, оказавшейся в тяжелом положении.

Правительство Грузии решило компенсировать частично ущерб Georgian Airways. 24 июля сообщалось, что правительство Грузии приняло решение просубсидировать транзитные рейсы из России на сумму до 600 тыс. евро, чтобы обеспечить перевозки пассажиров на приоритетных направлениях в условиях отмены прямого авиасообщения между РФ и Грузией.

Согласно постановлению правительства, речь идет о стимулировании авиаперевозок из любого города России в Тбилиси и Батуми через Ереван, а также в обратном направлении.