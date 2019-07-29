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Disney побил мировой рекорд по кассовым сборам


Американская компания The Walt Disney Company установила новый мировой рекорд кассовых сборов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по информации Variety, в этом году фильмы The Walt Disney Company уже собрали в мировом прокате 7,67 миллиарда долларов. Компании удалось побить свой же рекорд 2016 года – 7,61 миллиарда.

Среди наиболее коммерчески успешных картин – "Мстители: Финал" (2,79 миллиарда), "Капитан Марвел" (1,1 миллиарда), "Аладдин" (миллиард), а также "Король Лев" (962 миллиона).

Кроме того, до конца года на экраны выйдут "Холодное сердце 2", "Малефисента: Владычица тьмы" и "Звездные Войны: Скайуокер. Восход".

Ранее стало известно, что супергеройский фильм "Мстители: Финал" установил мировой рекорд кассовых сборов, что позволило картине обойти ленту "Аватар", остававшуюся на первом месте в течение последних десяти лет.




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