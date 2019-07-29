Маилян встретился с представителями армянских религиозных и образовательных структур Австралии

В рамках рабочего визита в Австралию возглавляемая министром иностранных дел Республики Арцах Масисом Маиляном делегация 29 июля провела встречу в Сиднее, в резиденции главы Австралийской и Новозеландской епархии Армянской Апостольской Церкви, с предводителями Армянской Апостольской, Армянской Католической и Армянской Евангелистской церквей Австралии, а также с руководителем Армянской Миссионерской Ассоциации Австралии. Масис Маилян отметил важность встреч в подобном формате, которые позволяют обменяться мнениями по вопросам расширения связей армянской общины Австралии с Арцахом и реализации совместных программ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в тот же день члены делегации Республики Арцах посетили «Общенациональную гимназию Аршак и Софи Галстаун (Галустян)», где ознакомились с условиями и деятельностью учебного заведения.

В честь членов делегации в гимназии было организовано праздничное мероприятие, на котором с приветственным словом выступили глава МИД Республики Арцах Масис Маилян и депутат Национального Собрания Давид Ишханян. Делегация посетила также гимназию «Александр» Армянского всеобщего благотворительного союза.

В тот же день в офисе Австралийского комитета «Ай Дат» состоялась встреча с членами Комитета, в ходе которой стороны обсудили предстоящие совместные программы.

Вечером с участием руководителей порядка двух десятков армянских организаций и религиозных лидеров Австралии в зале гимназии «Аршак и Софи Галстаун» состоялся торжественный прием. Приветствуя делегацию, представители армянской общины выразили готовность и впредь последовательно оказывать поддержку развитию и укреплению Республики Арцах. В ходе мероприятия Масис Маилян и Давид Ишханян коснулись вопросов внешней и внутренней политики Арцаха, а также отметили важность углубления связи Родина-Диаспора.