Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июль

В Алеппо в результате выстрела убит 17-летний армянин


В Алеппо в результате выстрела убит 17-летний Шант Кеошкерян. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на  сайте газеты «Восток» со ссылкой на свои источники.

Шант был застрелен. Инцидент произошел на улице Мартини. Сотрудникам правоохранительных органов удалось арестовать предполагаемого убийцу.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации