В Алеппо в результате выстрела убит 17-летний армянин

В Алеппо в результате выстрела убит 17-летний Шант Кеошкерян. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте газеты «Восток» со ссылкой на свои источники.

Шант был застрелен. Инцидент произошел на улице Мартини. Сотрудникам правоохранительных органов удалось арестовать предполагаемого убийцу.