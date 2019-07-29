Вице-премьер Тигран Авинян принял делегацию во главе с вице-губернатором Калифорнии Элени Куналакис. В состав делегации вошли член Совета управляющих Лос-Анджелеса Кэтрин Баргер, сенатор штата Колорадо Доминик Морено, член Палаты представителей Колорадо Данея Эсгар, сенаторы штата Аризона Пол Бойер и Отониель Наваррете и члены Армянского национального комитета западного побережья Америки. Визит был организован Армянским национальным комитетом западного побережья Америки.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, приветствуя гостей, Тигран Авинян отметил, что Армения придает большое значение всестороннему расширению сотрудничества с США, и в этом контексте важную роль играет укрепление связей с штатами США, особенно с Калифорнией.

Выразив благодарность за прием, Элени Куналакис отметила, что она рада быть в Армении, особенно с учетом происходящих после бархатной революции демократических преобразований в стране.

Стороны отметили важность роли армянской общины в различных сферах общественной жизни США и ее вклада в развитие армяно-американского сотрудничества.

Были затронуты вопросы об укреплении научно-образовательных связей между Арменией и штатами Калифорния, Колорадо и Аризона, в том числе о возможности активизации программ по обмену студентами, особенно в области общественного управления и высоких технологий. В этом контексте Тигран Авинян отметил положительный опыт реализуемой в сотрудничестве с Институтом арменоведения Университета Южной Калифорнии и мэрией Лос-Анджелеса Программы специалистов по общественной политике и исследовательского фонда “Манукян Симон”.

Собеседники обсудили необходимые для активизации экономических связей шаги, в том числе возможность открытия торгового офиса штатов США в Армении. Тигран Авинян представил возможности Армении в области высоких и информационных технологий и перспективы развития сотрудничества с США в этом направлении.