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НОК Армении получил официальное приглашение принять участие в Токио-2020


Национальный олимпийский комитет Армении получил официальное приглашение принять участие в Токио-2020.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НОК, приглашение подписано президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Напомним, что 32-е летние Олимпийские игры состоятся с 24-го июля по 9-е августа 2020-го года.




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