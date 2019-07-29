НОК Армении получил официальное приглашение принять участие в Токио-2020

Национальный олимпийский комитет Армении получил официальное приглашение принять участие в Токио-2020.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НОК, приглашение подписано президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Напомним, что 32-е летние Олимпийские игры состоятся с 24-го июля по 9-е августа 2020-го года.