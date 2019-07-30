Мероприятия предстоящие 30 июля

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 30 июля, с журналистами встретится президент Армянской федерации туризма Мехак Апресян. Он коснется проблем в сфере туризма, связанных с несостоявшимися рейсами Ереван –Хургада – Ереван и предлагаемых решений.

Историко-культурная общественная организация “Колыбель” инициировала обсуждения с директором Института археологии и этнографии РА Павлом Аветисяном и руководителем экспедиции, проводящей раскопки в Караундже Ашотом Пилипосяном. Цель - создать новую среду сотрудничества между обеими организациями.

Будут представлены результаты 10-ой франко-армянской подводной экспедиции на озере Севан. Специалисты затронут также проблему загрязнения озера Севан и ее влияние на флору и фауну.

С пресс-конференцией выступят преподаватели Армянского государственного экономического университета Гагик Асланян и Армен Караханян. Они представят ситуацию в АГЭУ и проблемы.

Состоится еще одна пресс-конференция. Член Палаты адвокатов РА, адвокат Липарит Симонян будет говорить о процессах в судебно-правовой сфере.

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