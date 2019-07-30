Школьные портфели в новом учебном году станут легче: учебники будут в двух томах

В рамках объявленной политики по облегчению школьных портфелей в новом учебном году ряд учебников будет в двух томах. Как сообщил «Арменпресс» начальник управления общего образования Министерства образования, науки, культуры и спорта Ашот Аршакян, с 1-го сентября 48 наименований учебников будут иметь два тома: в частности, Родной язык - второй класс, Математика - второй класс, Русский язык - третий класс, Родной язык - четвертый класс, Английский, Французский, Немецкий - четвертый класс и т.д. Во всех классах есть пересмотренные учебники.

“Было принято решение учебники, срок переиздания которых истек, разделить на две части. В результате вес учебников уменьшится, и детям не придется брать в школу тяжелые учебники. В прошлом мы получали много жалоб по этому поводу, и сейчас эта проблема постепенно будет решаться”, - сказал Ашот Аршакян.

Представитель министерства сообщил также, что разделение учебников на две части не носит механического характера. Перед этим вопрос обсуждался с издателями, авторами. Оглавление, ответы, приложения будут сохранены в конце учебника в обоих томах. В содержании самих учебников изменений не произошло, они не пострадали в качественном плане.

Ашот Аршакян отметил, что эти 48 наименований не все учебники, есть учебники, сроки переиздания которых еще не истекли. Их употребление в начальной школе рассчитано на 3 года, а в старших классах на 5 лет.

“Отмечу, что есть также и учебники, срок переиздания которых истек, однако они не будут разделены на две части. Учебники с малым количеством страниц, технически невозможно разделить. В основном разделены учебники, срок переиздания которых истек и них большое количество страниц ”, - сказал он.

Касаясь проблемы учебников, Ашот Аршакян отметил, что в настоящее время в министерстве осуществляется большая программа и содержательных изменений учебников. Пересматриваются предметные программы и критерии, исходя из них изменятся и учебники.

“Учебники не соответствуют современным требованиям, долгие годы не менялись, они очень академичны, есть проблемы со сложностями предложений, есть различные вопросы, сязанные с особенностями детей, они пересматриваются”, - сказал Ашот Аршакян.

Весь этот процесс включает также и пересмотр процесса переподготовки учителей. В настоящее время министерство направило в правительство проект закона, по которому на данном этапе приостанавливается переподготовка учителей. Проблема в том, что после изменений стандартов и программы будет установлен другой уровень переподготовки с новыми подходами и новым содержанием. В результате, учителя будут оцениваться адекватно результатам своей переподготовки, будут определены механизмы продвижения учителей, оценки их работы. Анна Гзирян