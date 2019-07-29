Продолжается пополнение средств муниципального учреждения «Вывоз мусора и санитарная очистка Еревана». Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, на прошлой неделе в Ереван были доставлены две новые мусороуборочные машины, а также первая партия приобретенных мэрией мусорных контейнеров - 400 шт. В ходе очередного рабочего совещания мэру столицы было доложено, что процесс замены мусорных контейнеров мэрия Еревана начнет с административного района Давташен.

Представитель компании «Санитек» в очередной раз заявил, что компания не собирается покупать новые мусоросборочные машины и контейнеры.

«Ереван не может ждать вас вечно, и городские власти приняли меры. Согласно контракту с «Санитек», в городе должно быть 16 000 мусорных контейнеров, в настоящее время имеется 4000, которые негодны для использования. Мы начинаем процесс замены мусорных контейнеров и не позволим, чтобы вывоз мусора в Ереване оставался на данном уровне. На предвыборном этапе я говорил, что мы очистим город от мусора и сегодня я подтверждаю свои слова. Это будет с вами или без ваз, зависит только от вашей компании. Вы должны понять, что в случае провала работ компания получит соответствующую оценку. Городские власти оказали большую поддержку вашей компании, мы сделали все, чтобы поставить ее на ноги, но если вы этого не хотите, мы не сможем вам ничем помочь», - отметил мэр столицы.

Директор муниципальной некоммерческой организации «Центр нейтрализации бродячих животных» доложил, что за прошлую неделю в центре было стерилизовано 98 собак. Мэру было доложено, что 8-го августа будет объявлен тендер на строительство нового здания организации. Центр будет иметь собственную клинику и будет обеспечен всеми необходимыми удобствами