Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июль

В ВС Армении наблюдается рост количества призывников


В Вооруженных силах Республики Армения за последние два призыва увеличилось количество призывников. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявил заместитель министра обороны Армении Габриэль Балаян.

«Я доволен количеством призывников в этом году, и процесс прошел довольно хорошо. И на прошлом, и на текущем призыве у нас значительное увеличение количества призывников», - сказал Балаян.

Он подчеркнул, что благодаря беспрецедентному правовому регулированию в 2019 году даны отсрочки учащимся профессиональных учебных заведениях. Балаян подчеркнул, что их много, но даже в этих условиях наблюдается тенденция к увеличению числа призывников.

Летний призыв срочных военнослужащих Вооруженных сил Армении в 2019 году начался 1 июля.




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