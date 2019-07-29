В ВС Армении наблюдается рост количества призывников

В Вооруженных силах Республики Армения за последние два призыва увеличилось количество призывников. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявил заместитель министра обороны Армении Габриэль Балаян.

«Я доволен количеством призывников в этом году, и процесс прошел довольно хорошо. И на прошлом, и на текущем призыве у нас значительное увеличение количества призывников», - сказал Балаян.

Он подчеркнул, что благодаря беспрецедентному правовому регулированию в 2019 году даны отсрочки учащимся профессиональных учебных заведениях. Балаян подчеркнул, что их много, но даже в этих условиях наблюдается тенденция к увеличению числа призывников.

Летний призыв срочных военнослужащих Вооруженных сил Армении в 2019 году начался 1 июля.