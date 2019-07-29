Интересные сюрпризы в области покупки военной техники: скоро о них будет объявлено

В сфере военной техники ожидаются сюрпризы, которые будут по разным направлениям - и в виде покупки, и приобретения, и производства на месте.

Как передаетАрменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал заместитель министра обороны Армении ГабриелБалаян, комментируя заявление министра обороны Армении Давида Тонояна в связи с приобретением новой военной техники.

“Пока что, думаю, мы должны ограничиться объявлением министра, однако уже скоро у нас будет возможность публично заявить о них”, - отметил Балаян.

Давид Тоноян 22 июля заявил, что многоцелевые истребители российского производства Су-30СМ будут в Армении до начала 2020 года, и, не раскрывая скобок, отметил, что будут и военные сюрпризы.