Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июль

Интересные сюрпризы в области покупки военной техники: скоро о них будет объявлено


В сфере военной техники ожидаются сюрпризы, которые будут по разным направлениям - и в виде покупки, и приобретения, и производства на месте.

Как передаетАрменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал заместитель министра обороны Армении ГабриелБалаян, комментируя заявление министра обороны Армении Давида Тонояна в связи с приобретением новой военной техники.

“Пока что, думаю, мы должны ограничиться объявлением министра, однако уже скоро у нас будет возможность публично заявить о них”, - отметил Балаян.

Давид Тоноян 22 июля заявил, что многоцелевые истребители российского производства Су-30СМ будут в Армении до начала 2020 года, и, не раскрывая скобок, отметил, что будут и военные сюрпризы.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации