В день Вардавара 27-летняя девушка получила ожоговую травму глаза

28-го июля в 20: 00 из больницы в Центральный отдел полиции поступило сообщение о том, что к ним с диагнозом “ожог левого глаза” обратилась гражданка и сообщила, что ей плеснули бутылкой жидкости в лицо в кафе.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении. Выехавшая на место оперативная группа выяснила, что в тот же день в 19: 00 на Северном проспекте во время празднованияВардавара 25-летний молодой человек облил жидкостью двух человек 27-летнию гражданку и 43-летнего гражданина, в результате чего 27-летняя девушка получила травму.

Благодаря мероприятиям, предпринятым сотрудниками Центрального отдела полиции, в 22:05 молодой человек был подвергнут приводу из дома по адресу Северный проспект 1 и дал признательные показания. Назначена судебно-медицинская экспертиза.Подготавливаютсяматериалы.