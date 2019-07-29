Шахматная команда АГЭУ заняла второе место на студенческом чемпионате Европы

Команда Армянского государственного экономического университета заняла второе место в командном первенстве по шахматам среди студентов в Европе.

Как передает Арменпресс, на студенческом чемпионате Европы в столице Венгрии Будапеште Армению представляли Тигран Арутюнян и Тигран Петросян из экономического университета.

После 9 туров в борьбе между 21 командами, наша команда заняла второе место,оставив впереди только команду Уральского государственного горнодобывающего университета.