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Шахматная команда АГЭУ заняла второе место на студенческом чемпионате Европы


Команда Армянского государственного экономического университета заняла второе место в командном первенстве по шахматам среди студентов в Европе.

Как передает Арменпресс, на студенческом чемпионате Европы в столице Венгрии Будапеште Армению представляли Тигран Арутюнян и Тигран Петросян из экономического университета.

После 9 туров в борьбе между 21 командами, наша команда заняла второе место,оставив впереди только команду Уральского государственного горнодобывающего университета.




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