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В Баку поезд столкнулся с такси: естьраненые в тяжелом состоянии


В окрестностях столицыАзербайджана Баку поезд столкнулся с такси, в результате чего пострадали пять человек, одна из которых –женщина.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

По сведениям, состояние раненых тяжелое.




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