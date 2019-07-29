В Баку поезд столкнулся с такси: естьраненые в тяжелом состоянии

В окрестностях столицыАзербайджана Баку поезд столкнулся с такси, в результате чего пострадали пять человек, одна из которых –женщина.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

По сведениям, состояние раненых тяжелое.