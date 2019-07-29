Зограб Мнацаканян принял делегацию, возглавляемую вице-губернатором Калифорнии

Министр иностранных дел Армении ЗограбМнацаканян 29 июля принял делегацию, возглавляемую вице-губернатором Калифорнии Елени Куналакис, в составе которой были член Совета управляющих Лос-Анджелеса Кэтрин Баргер, сенатор штата Колорадо Доминик Морено, член Палаты представителей штата Колорадо ДанеяЭсгар, сенаторы штата Аризона Пол Бойер и ОтониелНаварете и члены Комиссии западного побережья СШААй Дата.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Мнацаканян отметил, что отношения с США были и остаются одним из приоритетов внешней политики Армении.

Стороны положительно оценили динамику армяно-американских дружественных и партнерских отношений и подчеркнули взаимную готовность содействовать укреплению и расширению двусторонней повестки, в том числе в научно-образовательной, инновационной, информационной, торгово-экономической и других сферах.

Стороны высоко оценили и роль многочисленной армянской общины, вносящей свой вклад в общественно-политическую жизнь Калифорнии, как своеобразного моста укрепления отношений и связей между Арменией и США.

Глава МИД Армении коснулся последних развитий в Армении, процесса осуществляемых правительством реформ и внешнеполитических приоритетов страны.

Министр Мнацаканян представил собеседникам принципиальную позицию и подходы Армении в процессе урегулированияНагорно-карабахского конфликта.