Стал известен победитель студенческой программы ”Новые возможности Ростелекома для студентов–5”

Результаты ежегодной студенческой программы “Новые возможности для студентов – 5” компании “Ростелеком” за 2019 год были подведены 29 июля во время церемонии вручения сертификатов в головном офисе компании.

В этом году в проекте приняли участие около 20 студентов из самых разных вузов: Ереванского государственного университета (ЕГУ), Национального политехнического университета Армении (НПУА), Армянского государственного экономического университета (АГЭУ), Американского университета Армении, Ереванского государственного института театра и кино, Государственной академии кризисного управления. Круг специализаций студентов, как и в предыдущие годы, был очень разнообразен: информатика, управление, радиотехника и связь, кризисное управление, театральное искусство, филология, другие смежные направления, это сделало общение участников интереснее и содержательнее.

“Благодаря таким проектам мы предоставляем молодым специалистам возможность войти во внутреннюю экосистему таких крупных компаний, как “Ростелеком”, познакомиться с корпоративной культурой, пообщаться с опытными специалистами, и почему бы и нет, и также возможность для самовыражения. Опыт показывает, что благодаря проекту сегодняшние студенты, приходя на работу, на несколько шагов опережают своих сверстников и успешны в своей работе, стартапах или других инициативах. В то же время мы рады, что в результате проекта,в наш коллектив приходит молодежь, которая имеет стремления, свежие подходы и идеи, знает, как достичь своих целей и индивидуальность. Поздравляем победителя и добро пожаловать в “Ростелеком” “, - отметил генеральный директор “Ростелеком” АйкФарамазян.

Студенческая программа включала интерактивные обучающие и познавательные курсы почти по всем важным направлениям корпоративной деятельности, начиная от коммуникации, обслуживания клиентов, маркетинга, брендинга, правовых формулировок, навыков продаж, общественных связей, особенностей рынка труда, до оптики, сетевых решений и других направлений. В рамках проекта студенты знакомились не только с руководящим составом “Ростелеком”, но и с корпоративной культурой и принципами компании, которыми руководствуется каждый сотрудник.

“Программа реализуется уже в 5-й раз, предоставляя возможность людям, имеющим разные специальности, сплотиться вокруг одной идеи. Для того, чтобы стать победителем, нет четко определенного пути. Здесь участники могут рисковать, представлять смелые и инновационные идеи, переоценивать свои собственные силы. Компания, в свою очередь, содействует им, обеспечивая базу знаний и постоянную консультацию опытных специалистов. В результате, каждый год, как минимум 4 - 5 участников программы присоединяются к нашей команде в качестве сотрудников, а для остальных, уверена, это интересный опыт и хорошие воспоминания, связанные с “Ростелеком”, - отметила руководитель департамента управления человеческими ресурсами “Ростелеком” Ани Григорян.

Помимо участия в семинарах, участники реализуют индивидуальные и командные проекты, знакомясь с особенностями командной работы, приобретая навыки совместного решения и преодоления проблем. Участники проекта мотивировались также и премией, а именно возможностью прохождения платного трехмесячного обучения в компании, что в случае хороших результатов может в дальнейшем превратиться в предложение постоянной работы. При этом выбор подразделения будет за участником.

Победителем проекта “Новые возможности для студентов –5” стала студентка факультета информатики и прикладной математики Ереванского государственного университета Нелли Папазян.

Все студенты, отличившиеся творческим мышлением, гибкостью, командным духом, знаниями, умением быстро ориентироваться, как и в предыдущие годы, в этом году также получат предложения о работе в соответствующих отделах.

Проект “Ростелекома” проводится уже в пятый раз. Многие из участников работают в подразделениях ИТ, проектирования, продаж, обслуживания клиентов, внешних коммуникаций и других подразделений, отмечают, что это исключительная возможность для любого студента непосредственно познакомиться с бизнес-процессами в крупных компаниях и, самое главное, приступить к работе в такой компании.