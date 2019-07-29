Выдающийся активист борьбы за мир БенджаминФеренц присоединился к премии “Аврора”

Всемирно известный юрист станет почетным сопредседателем Отборочной комиссии.

Сегодня, 29 июля 2019 года – Гуманитарная инициатива “Аврора” рада объявить, что Бенджамин Ференц, всемирно известный правозащитник и активист борьбы за мир, присоединился к Отборочной комиссии премии “Аврора” в качестве почетного сопредседателя. Прославленный американский юрист румынского происхождения, который много лет работал над обеспечением верховенства права в международном сообществе, станет глобальным послом премии “Аврора”. “Мы очень рады, что к нам присоединился Бенджамин Ференц, чьи непрестанные усилия по обеспечению правосудия для жертв преступлений против человечности сделали наш мир лучше. В течение своей карьеры он защищал человеческое достоинство и человечество в целом от преследований и геноцидов.

Мы рады, что Бенджамин Ференц вошел в Отборочную комиссию премии “Аврора”, став ее почетным сопредседателем”, – отметил Вартан Григорян, соучредитель Гуманитарной инициативы “Аврора” и президент корпорации Карнеги в Нью-Йорке.

Бенджамин Ференц – всемирно известный юрист и правозащитник, бывший одним из тех, кто собирал доказательства преступлений, совершенных нацистами во время Второй Мировой войны. Он также выступал в качестве главного прокурора на Нюрнбергском процессе по делу об айнзацгруппах в Германии. После окончания Гарвардской школы права в 1943 году Ференц вступил в армию США и был отправлен в Европу, где участвовал в освобождении немецких концлагерей.

Увиденное произвело на Бенджамина Ференца огромное впечатление и определило его дальнейшую жизнь и карьеру. Ференц также помогал разрабатывать и реализовывать программы реабилитации для пострадавших от нацистского режима и сыграл важную роль в переговорах, которые привели к подписанию в 1952 году Соглашения о репарациях между Западной Германией и Израилем. Бенджамин Ференц посвятил свою жизнь борьбе за права человека и достижению мира во всем мире, взяв на себя миссию по установлению глобального верховенства права.

“Я очень впечатлен работой, которую “Аврора” делает во всеммире. У нас с ней общая цель – создание более человечного общества с верховенством права, и потому я охотно принял приглашение вступить в Отборочную комиссию в качестве почетного сопредседателя. По своему опыту я знаю, что создание социума, построенного на поддержке и сострадании, требует огромного количества времени, упорства и усилий, и потому я счастлив присоединиться к группе людей, которые взяли на себя эту миссию”, – заявил Бенджамин Ференц.