На заработках за рубежом находится около 18% трудоспособных граждан Украины

Около 18% трудоспособного населения Украины выехало на заработки за рубеж. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в макроэкономическом обзоре министерства финансов страны.

"Весомым фактором усиления дисбалансов на рынке труда является отток рабочей силы за рубеж. Так, по данным Минсоцполитики, за рубежом находится 3,2 млн трудовых мигрантов с Украины (данные за 2018 год), что составляет почти 18% всего экономически активного населения в возрасте 15-70 лет", - сказано в документе.

Отмечается, что в первом квартале этого года продолжилось сокращение безработицы на 0,1% - до 9,2% занятого населения в возрасте 15-70 лет. Нагрузка безработных на одну вакансию сократилась до трех человек.