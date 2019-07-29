Температура воздуха вновь повысится на 4 - 5 градусов

На территории Армении в ближайшие 5 дней в долинах и предгорьях ожидается высокий риск возникновения пожаров.

Днем 29-го июля, с 2 по 3 августа в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. С 30 по 31 июля и 1 августа ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 30 - 31 июля температура воздуха повысится на 4 - 5 градусов, 2 - 3 августа понизится на столько же.

В Ереване днем 29-го, с 30 по 31 июля, с 1 по 3 августа ожидается погода без осадков.