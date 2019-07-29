Государственная служба безопасности продуктов питания проведет проверки во всех областях

29 июля в Гюмри прошла очередная инспекция Государственной службы безопасности продуктов питания при правительстве Армении Георгием Аветисяномво главе с руководителем ГСБПП.

На этот раз руководитель службы и губернатор Ширака Тигран Петросян лично выразили благодарность хозяйствующим субъектам, осуществляющим продажу мяса и мясопродуктов, которые, сотрудничая со службой, устранили недостатки своих пунктов, обеспечили санитарно-гигиенические условия, установили холодильники-витрины, вывесили на видном для клиента месте соответствующий документ, предоставленный специалистами, проводящими ветеринарно-санитарную экспертизу. Для осуществления всего этого у хозяйствующих субъектов было мало время. 9 июля инспекционный визит выявил ряд недостатков и нарушений. Именно в этот день инспекционный орган решил временно приостановить работу данных магазинов и пунктов. Это, в основном, были пункты продажи мясных продуктов на центральном рынке Гюмри, так называемого “КоридораЛачина” и прилегающей территории.

“Я в целом доволен этим визитом, но подобные проверки будут проводиться регулярно. Думаю, хозяйствующие субъекты, в конце концов, поймут, что мы будем последовательны и только на таких условиях они будут продавать мясо. Эти пункты будут действовать до 15 января, после чего мы введем обязательные условия для скотобойни, и начнем контролировать и по этой части, и тогда перевозка мясопродуктов будет совершенной”, - отметил Георгий Аветисян.

В свою очередь, руководитель ГСБПП при правительстве РА подарил всем символические подносы для установки в холодильниках. Подобные инспекционные визиты и проверки будут проводиться и в других областях.

Арменуи Мхоян