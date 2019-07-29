Успех юного армянского дзюдоиста на ковре в Европе
Член юношеской сборной Армении по дзюдо Юрий Исраелян добился успеха на розыгрыше Кубка Европы. Как передаетАрменпресс, на состоявшемся в Берлине розыгрыше юношеского Кубка Европы по дзюдо представитель Армении Юрий Исраелян (60 кг) занял 5-е место.
В этой весовой категории первым оказался Ахмад Юсифов из Азербайджана.
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