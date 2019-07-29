Нет угрозы жизни военнослужащего-контрактника Владимира Осипяна. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

”Состояние военнослужащего-контрактника, младшего сержанта Владимира Айказовича Осипяна удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.Наканунеонбылраненсостороныпротивника”, - написалОваннисян.

28 июля Осипян Владимир Айказович с огнестрельным ранением был доставлен в медицинский центр Ноемберяна, откуда в Центральный военный госпиталь Еревана.