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Нет угрозы жизни военнослужащего-контрактника Владимира Осипяна


Нет угрозы жизни военнослужащего-контрактника Владимира Осипяна. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

”Состояние военнослужащего-контрактника, младшего сержанта Владимира Айказовича Осипяна удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.Наканунеонбылраненсостороныпротивника”, - написалОваннисян.

28 июля Осипян Владимир Айказович с огнестрельным ранением был доставлен в медицинский центр Ноемберяна, откуда  в Центральный военный госпиталь Еревана.




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