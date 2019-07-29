Замминистра напряженность на границе связывает с работами, проводимыми по обе стороны

Напряженность последних дней на армяно-азербайджанской границе связана с проводимыми по обе стороны инженерными работами.

Как передает Арменпресс об этом в беседе с журналистами сказал заместитель министра обороны Армении Габриел Балаян.

“В последние дни на армяно-азербайджанской границе наблюдается напряженность, и к сожалению, у нас есть жертва и раненые, однако на действия противника наши Вооруженные силы дали адекватный ответ”, - отметил Балаян и добавил, что не может коснуться подробностей, поскольку возбуждено уголовное дело. Говоря о том, чем обусловлена напряженность, замминистра подчеркнул, что в определенном плане причиной являются инженерные работы, проводимые с обеих сторон. “Мы заявили, что сейчас с большим размахом по обе стороны ведутся инженерные работы, то есть мы укрепляем свои позиции, а противник –свои”, - сказал Балаян.

По его словам, армянская сторона осуществляет службу таким образом, чтобы противник не имел бы позиционного преимущества.

28 июля на северо-восточном участке границы РА от пули противника погиб военнослужащий-контрактник ВС РА АрманАраиковичБулгадарян 1995 года рождения.

27-го июля, около 11:00в Тавушской области, на северо-восточном участке государственной границы Армении, был зафиксирован очередной случай нарушения режима прекращения огня со стороны противника, в результате чего огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник ВС РА, несущий боевое дежурство.