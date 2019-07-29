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Число приехавших на Севан за сутки составило более 100 тысяч человек


Число приехавших на прибрежные территории озера Севан 29 июля составило более 100 тысяч человек.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, ссылаясь на данные государственных органов Армении.

“По данным государственных органов Армении, вчера число приехавших на прибрежные территории озера Севан составило более 100 тысяч человек. Право граждан Армении на мирную жизнь в первую очередь обеспечивают Вооруженные силы Армении, в том числе и ценой собственной жизни.Слава армянской армии”, - написал Пашинян.




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