Число жалоб на горячую линию МО при организации призыва резко сократилось

В связи с организацией призыва, начиная с 1 апреля, на горячую линию Министерства обороны РА получено около 90 жалоб.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал начальник Центра по правам человека и этикеМО РА Алик Аветисян.

“Звонки в основном касались программ “Честь имею”, “Это я”, а также порядка медицинской экспертизы. В прошлом году число жалоб за время призыва превышало 200. В этом году наблюдается ощутимое изменение: число сократилось - около 90 жалоб”, - отметил Аветисян.

По его словам, в каждой жалобе есть вопросы, содержащие некоторую обеспокоенность, однако бывают и такие, которые больше являются результатом родительской озабоченности.

“По части медицинской экспертизы отмечу, что у нас есть 33 заявления, которые касались медицинских статей об ограничениях, в них отмечалось, что болезнь тяжелее, чем зафиксирована”, - сказал Алик Аветисян.

Начальник Центра прав человека и этики МО РА подчеркнул, что в случаях поспешных решений, принятых без должного внимания, они как правило, вмешиваются.

По словам Аветисяна, они совершают многочисленные визиты в воинские части и всячески пытаются решать проблемы.