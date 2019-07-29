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В Грузии задержан азербайджанец, разыскиваемый Интерполом


Сотрудники МВД Грузии задержали в Ахалцихе гражданина Азербайджана, находящегося в розыске Интерпола.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Согласно информации, гражданин Азербайджана с 2015 года разыскивался Интерполом по обвинению в умышленном убийстве.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по передаче обвиняемого Азербайджану.




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