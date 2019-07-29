Авиакомпания Georgian Airways назвала сумму ущерба из-за запретов на полеты в Россию

Запрет на прямое авиасообщение с РФ нанес грузинской авиакомпании Georgian Airways ущерб порядка $25 млн. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в понедельник заявлении авиаперевозчика.

"Приостановка прямого авиасообщения между Грузией и Россией нанесла существенный удар по авиакомпании Georgian Airways и поставила ее в сложное финансовое положение. Авиакомпании пришлось возвращать порядка 80% уже реализованных билетов. Кроме того, резко сократилось число желающих купить билеты, из-за чего авиакомпания в общей сложности понесла ущерб примерно в $25 млн", - сказано в заявлении.

Руководство Georgian Airways в своем заявлении также откликнулось на недавнее решение правительства страны о стимуляции транзитных авиаперевозок из РФ в Грузию через Ереван и выделении €600 тыс. Именно Georgian Airways сегодня при отсутствии прямого авиасообщения осуществляет транзитные рейсы из Грузии в Россию через Ереван.

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о введении временного запрета российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан в Грузию. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.