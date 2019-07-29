Два государственных нейрохирургических центра оснащаться сверхсовременным оборудованием

По решению правительства Армении, два государственных нейрохирургических центра будут оснащены сверхсовременным оборудованием, какого до сих пор не было в Армении. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Таким образом, качество предоставляемых ими услуг существенно повысится и многие детские и взрослые нейрохирургические операции, которые до сих пор не проводились в Армении, будут проводиться в наших клиниках. Нейрохирурги пройдут соответствующую переподготовку”, - отметил министр.