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Два государственных нейрохирургических центра оснащаться сверхсовременным оборудованием


По решению правительства Армении, два государственных нейрохирургических центра будут оснащены сверхсовременным оборудованием, какого до сих пор не было в Армении. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Таким образом, качество предоставляемых ими услуг существенно повысится и многие детские и взрослые нейрохирургические операции, которые до сих пор не проводились в Армении, будут проводиться в наших клиниках. Нейрохирурги пройдут соответствующую переподготовку”, - отметил министр.




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