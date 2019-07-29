СМИ: международная коалиция нанесла авиаудар по провинции Дейр-эз-Зор

Авиация антитеррористической коалиции во главе с США нанесла удар по населенному пункту Эз-Зер в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство SANA.

По его информации, в результате удара есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Их число SANA не уточняет.