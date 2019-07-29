В армянской церкви румынского города Тулча отслужена литургия

В румынском городе Тулча 21-27 июля состоялся фестиваль “Межэтническая неделя”. В этом году вместе с другими общинами и меньшинствами участие в нем приняли и представители армянской общины Румынии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе армянской епархии Румынии, в рамках фестиваля Тулчу посетил также и предстоятель армянской епархии Румынии епископ Татев Акопян. В рамках визита 26 июля Святейший Отец встретился с епископом Тулчи Виссарионом Бейлцатом. На встрече присутствовали духовный пастырь Констанцы и региона иерей ОшаканХачатрян, председатель Армянского прихода Бухареста ДаниелМехтеметян, член Епархиального совета Заре Назарян. В ходе встречи речь шла о теплых братских отношениях Армянской апостольской и Румынской православной церквей, были обсуждены возможности расширения сотрудничества в ряде сфер.

В городе Тулча есть армянская церковь Св. Григория Просветителя, построенная в 1882 году. Еще с 2013 года по распоряжению предводителя в Армянской Церкви Тулчи несет службу священникадуховный пастырь Констанцы и региона ОшаканХачатрян.

Намерением Святейшего было оживление малочисленной местной общины, создание возможности, чтобы после многолетнего перерыва в армянской церкви вновь прозвучала бы наша священная Литургия, армяноязычная молитва, собрав вокруг церкви рассеянных членов общины. Литургии посещают не только армяне из Тулчи и Бабадага, но и румыны.

Очередная литургия состоялась 28 июля при участии Предстоятеля епархии архиепископа ОвнанаТер-Тадевосянаи при участиииерея ОшаканаХачатряна.

На Святой литургии присутствовали представители армянской общины, члены епархиальных и приходских советов и паломники из ряда городов и приходов Румынии-Бухареста, Бакиу, Ботоша и др.

Святейший дал свое благословение присутствующим, поздравил с успешным проведением и организацией фестиваля, вознес молитву Богу за непоколебимость, усиление и процветание республик Армения и Румыния, армянских и румынских церквей и двух дружественных народов.