В Дилижане возобновлено строительство церкви
С июля этого года возобновились строительные работы Дилижанской церкви. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации Дилижана.Его осуществляет ООО “Арам Зурабян”.
На данном этапе проделаны работы по укреплению фундамента, работы, в процессе строительство железобетонных стен.
Строительство церкви финансируется Фондом “Инициативы развития Армении” (IDeA) при участии Первопрестольного Святого Эчмиадзина и администрации Дилижана.
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