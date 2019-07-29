В Дилижане возобновлено строительство церкви

С июля этого года возобновились строительные работы Дилижанской церкви. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации Дилижана.Его осуществляет ООО “Арам Зурабян”.

На данном этапе проделаны работы по укреплению фундамента, работы, в процессе строительство железобетонных стен.

Строительство церкви финансируется Фондом “Инициативы развития Армении” (IDeA) при участии Первопрестольного Святого Эчмиадзина и администрации Дилижана.