Посольство Армении в РФ уточняет информацию об аварии в Тюменской области

Посольство Армении в России уточняет информацию о ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего из Армении в Омск.

Об этом Арменпресс сообщили в посольстве Армении в России.

По даннымИнтерфакса, легковой автомобиль RenaultLogan врезался в микроавтобус Toyota, следовавший из Армении в Омск.

В результате ДТП погибла женщина, пострадали еще шесть человек, в том числе 15-летний подросток.