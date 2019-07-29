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Посольство Армении в РФ уточняет информацию об аварии в Тюменской области


Посольство Армении в России уточняет информацию о ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего из Армении в Омск.

Об этом Арменпресс сообщили в посольстве Армении в России.

По даннымИнтерфакса, легковой автомобиль RenaultLogan врезался в микроавтобус Toyota, следовавший из Армении в Омск.

В результате ДТП погибла женщина, пострадали еще шесть человек, в том числе 15-летний подросток.




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