Работа в Государственном симфоническом оркестре Армении привлекательна

В Государственном симфоническом оркестре Армении новые музыканты, которые были включены в состав коллектива на конкурсной основе. Был объявлен конкурс на вакантные места скрипача, виолончелиста, контрабасиста, трубача, флейтиста, кларнетиста, гобоиста и тромбониста. Заполнилось 9 вакансий. В общей сложности для участия в конкурсе обратились около 70 музыкантов. Один из них - из Франции, гобоист Оливия Жан Паулин, который отныне будет выступать в составе Государственного симфонического оркестра Армении.

Чем обусловлен такой большой интерес к симфоническому оркестру? Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян объясняет это успехами оркестра. Дирижер замечает, что в ходе конкурса учитывались не только профессиональные качества музыкантов, был организован и этап собеседования, поскольку придается большое значение и человеческим качествам музыкантов и умению работать в команде.

“Многожанровая, разнообразная нагрузка оркестра, быстрый стиль работы, частые гастроли привлекают музыкантов. Самым большим индикатором успеха оркестра является то, сколько людей хотят в нем работать. Можем констатировать, что Государственный симфонический оркестр Армении пользуется большим спросом, многие хотят работать у нас, что является большим успехом для нас”, - сказал в беседе с Арменпресс Сергей Смбатян.

Художественный руководитель симфонического оркестра выделяет также сотрудничество с различными партнерами. “Фонд “Мой шаг” - наш стратегический партнер. В фонде поверили нам, и я уверен, что наше будущее сотрудничество, еще больше воодушевит музыкантов оркестра”.

Говоря о профессиональных качествах музыкантов, принявших участие в конкурсе, Сергей Смбатян отметил, что, конечно, всегда желательно, чтобы качество было на высоте. “Среди них есть таланты, есть музыканты, которых я не слышал. Но, конечно, мое желание состоит в том, чтобы и в образовательной системе готовились музыканты для оркестра”. Дирижер Смбатян говорил также и о распространенной сегодня в различных сферах практике, когда организации берут молодых кадров, студентов, ведут с ними профессиональную работу, затем принимают на работу. Дирижер заметил, что и них в Государственном симфоническом оркестре Армении есть такой опыт, в коллективе многочисленные стажеры приобрели профессиональные навыки.