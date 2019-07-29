МИД Ирана: встреча по ядерной сделке не дала стране гарантий соблюдения ее интересов

Встреча Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД), состоявшаяся в Вене 28 июля, не дала Ирану никаких гарантий соблюдения его интересов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Аббас Мусави.

"Вчерашняя встреча в Вене не дала нам никаких гарантий будущего СВПД, - цитирует слова Мусави телеканал Al Mayadeen. - Мы определимся со своими дальнейшими шагами после предстоящей министерской встречи [стран - гарантов СВПД]".

Мусави добавил, что Иран не уверен в результативности европейских усилий по сохранению СВПД. По его словам, Тегеран будет требовать запуска и нормального функционирования европейского механизма расчетов с Ираном INSTEX.

ЕС объявил о начале работы механизма расчетов с Ираном INSTEX во время предыдущей встречи по ядерной сделке на уровне политдиректоров 28 июня. По итогам воскресной встречи иранская сторона заявила, что созданный европейцами механизм еще не заработал.