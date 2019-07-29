Дело о коррупционных преступлениях в Ширакском госуниверситете направлено в ССС

Начиная с июля 2018 года поступали многочисленные оперативные сведения, сообщения от граждан, преподавателей относительно коррупционных злоупотреблений, допущенных лицами, ранеезанимающими руководящие должности в Гюмрийском педагогическом институте им.МикаэлаНалбандяна (Ширакский государственный университет)по различным схемам, в том числе и при содействии других сотрудников, вследствие которых интересам указанного вуза и государства был нанесен существенный ущерб.

Как сообщили Арменпресс в прокуратуре Армении, на их основе в ходе подготовки материалов были получены фактические данные о присвоении или растрате денег в крупных и особо крупных размерах сотрудниками упомянутого вуза, присвоении или растрате денег путем мошенничества с использованием должностного положения, злоупотреблении должностными полномочиями, совершении служебного подлога, получении взяток.

На их основании возбуждено 8 уголовных дел по признакам пункта 1 части 3 статьи 178, разных частей и пунктов статьи 179, части 1 статьи 308, части 1 статьи 314, части 1 статьи 311 УК РА. Несколько уголовных дел возбуждено и на основании новых фактических обстоятельств, приобретенных в ходе предварительного следствия. Исходя из необходимости обеспечения полного, объективного и всестороннего предварительного следствия по указанным случаям, все уголовные дела были объединены в одно производство. По совокупности приобретенных доказательств проректору вуза предъявлено обвинение в совершении видимых преступных деяний, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 178 Уголовного кодекса РА.

В ходе предварительного следствия были проведены широкомасштабные следственные действия, приняты процессуальные решения. Назначено несколько комплексных экспертиз. Прокурором, осуществляющим надзор за законностью предварительного следствия, органу, осуществляющему производство, были даны указания на проведение ряда следственных и процессуальных действий. Были изъяты все документы о закупках, организованных в вузе в течение 2016 - 2018 годов. Было исследовано более трех десятков журналов об оплате за обучение в Ширакском государственном университете в 2009-2013 годах, списки студентов за 2010 - 2018 годы, обучающихся в бесплатной системе, и имеющих задолженность по оплате за2010-2018 гг.

С 1 апреля 2009г. в университете была назначена проверка, которая проводилась группой сотрудников Министерства финансов Армении.

По акту о результатах проверки, а также по другим следственным и процессуальным действиям, осуществленным в ходе предварительного следствия, выявлен ряд правонарушений и явных проявлений преступления. В частности, выяснилось, что в 2010 - 2011 гг. и в 2011 - 2012гг. между платами, собранными за учебные годы и перечисленными на счет вуза, есть разница в 372 млндрамов. Кроме того, 1,1 млндрамов,собранные, в результате сбора средств на нужды восстановления разрушенных территорий в Арцахе, проведенного согласно решению ректората ШГУ от 21.04.2016 г., не были отражены в финансовой отчетности ШГУ, а собранная сумма не была направлена на реализацию намеченных целей.

Выяснилось также, что, несмотря на то, что в 2012 – 2016 гг.для организации работ по изготовлению дипломов и их приложений от каждого выпускника было собрано по 5.500 драмов, в учетных счетах ШГУ нет какого-либо документа о соответствующей регистрации или расходовании этих сумм.

Выяснилось, что в 2013 -2016 гг. с нарушением требований порядка оплаты расходов на сжатый природный газ для автомобилей, эксплуатируемых вузом, командировочными работниками, без наличия соответствующих индивидуальных правовых актов было израсходовано топливо на сумму около 10,7 млндрамов.

Выяснилось, что в отдельных случаях суммы, выдаваемые командировочным работникам из средств вуза были компенсированы и в том случае, когда приглашающая сторона уже возместила их.

Существует несоответствие по применению скидок на плату за обучение в 2010-2011гг. и в 2011-2012гг. Всего 574 случая.

Учитывая, что по результатам проверки, а также предварительным следствием будут получены фактические данные и о возможной причастности бывшего ректора ШГУ к событиям преступления, зафиксированным в вузе в данный период, а также учитывая объем дела, характер злоупотреблений, являющихся предметом доказательства, число лиц, так или иначе связанных с деятельностью университета, а также многосторонние уголовные дела, по поручению генпрокурора РА уголовное дело было запрошено и направлено в Специальную следственную службу РА по поручению о продолжении предварительного следствия.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.