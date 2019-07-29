Габриэль Саркисян - третий на турнире в Дании

Член сборной Армении по шахматам Габриэль Саркисян на международном турнире в Даниизанял третье место.

Как передает Арменпресс, в последнем, 10-м туре армянский гроссмейстер поделил очко с представителем Швеции и, набрав 8 очков из 10 возможных, занял 3-е место (по дополнительным очкам). В турнире принимал участие также и представитель США Самуэль Севян, который занял 5-е место.

В крупном международном турнире в Дании XtraconOpen принимали участие 368 шахматистов из 25 стран, в том числе 25 гроссмейстеров.