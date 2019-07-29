Габриэль Саркисян - третий на турнире в Дании
Член сборной Армении по шахматам Габриэль Саркисян на международном турнире в Даниизанял третье место.
Как передает Арменпресс, в последнем, 10-м туре армянский гроссмейстер поделил очко с представителем Швеции и, набрав 8 очков из 10 возможных, занял 3-е место (по дополнительным очкам). В турнире принимал участие также и представитель США Самуэль Севян, который занял 5-е место.
В крупном международном турнире в Дании XtraconOpen принимали участие 368 шахматистов из 25 стран, в том числе 25 гроссмейстеров.
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