Сергей Мовсесян - третий на турнире в Чехии

Бывший член сборной Армении по шахматам Сергей Мовсесян на международном турнире “Пардубице Опен” в Чехиизанял 3-е место.

Как передает Арменпресс, в последнем, 9-м туре турнира Мовсесян сыграл вничью с чехом ВластимиломБабулой. Набрав 7 очков из 9 возможных, армянский гроссмейстер занял 3-е место.На первом месте - чех Жири Сточек.

В международном турнире “Пардубице Опен” в этом году принимали участие 323 шахматиста из 37 стран. В числе участников были 29 гроссмейстеров, а в общей сложности из 323 участников 207 носят званиямеждународных мастеров.