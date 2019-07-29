По инициативе Анны Акопян 700 детей приграничных сел посетят Ереван

По инициативе супруги премьер-министра РА, председателя Совета попечителей благотворительных фондов “Мой шаг” и ”City of smile/Город улыбок” Анны Акопян, начиная с 26 июля, более 700 детей из приграничных сел РА в течение летних каникул посетят Ереван.

Как сообщили Арменпресс в офисе Анны Акопян, в рамках программы дети побывают в Национальной картинной галерее Армении, примут участие в интерактивной образовательной программе галереи, побывают в парке Победы, Ереванском зоопарке, посетят новые парки города а также пиццерию“Ташир” и Пончиканоц.