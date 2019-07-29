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По факту убийства военнослужащего возбуждено уголовное дело


Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате выстрела со стороны противника в направлении боевой позиции N-ской воинской части МО РА.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

“28 июля 2019года, около 18: 40 в результате выстрела со стороны противника в направлении боевой позиции оборонительного района N-ской воинской части МО РА огнестрельное ранение в голову получил контрактный военнослужащий АрманАраиковичБулгадарян. По дороге в медицинский центр Ноемберяна А.Булгадарян скончался.

По данному факту в 6-ом гарнизонном следственном отделе СК Армении возбуждено уголовное дело по пункту 13 части 2 статьи 104 УК Армении, ведется следствие”, - говорится в сообщении.




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