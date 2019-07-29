Омбудсмен Армении без объявления навестил арестованных в Иджеване

По поручению омбудсмена представители омбудсмена Армении посетили уголовно-исполнительные учреждения “Армавир” и “Вардашен”.

Как сообщили Арменпресс в офисе омбудсмена Армении, состоялись личные беседы с 10 лицами, арестованными по уголовному делу, возбужденному в Иджеване.

В ходе личных бесед лица, лишенные свободы, подняли вопросы, касающиеся уголовного производства и предъявленных обвинений. В частности, они утверждали, что в уголовном деле нет доказательств, свидетельствующих об инкриминируемом им преступлении, и предъявленные обвинения необоснованы. Более того, они отметили, что выдвинутые против них обвинения основаны на показании одного лица –служащего в полиции, ионо неопределенно.

Как мы уже отмечали в предыдущем сообщении, в связи с плохим поведением сотрудников полиции при задержании и аресте по этому делу уже начато производство. Этивопросыбылизафиксированы в предыдущемзаявленииомбудсмена.

В ходе визита в уголовно-исполнительные учреждения были подняты также проблемы, связанные с состоянием здоровья задержанных, которые по характеру и необходимости были обсуждены с руководством уголовно-исполнительного учреждения, адвокатом, вовлеченным в уголовное производство, или членами семьи лиц, лишенных свободы.

Аппарат защитника прав человека поддерживает связь также и с адвокатами арестованных лиц.

Не быловысказано недовольства условиями и отношением служащих уголовно-исполнительных учреждений “Армавир” и “Вардашен”.

Зафиксированные проблемы обобщены, направлены дополнительные письма в прокуратуру, полицию и Министерство юстиции.

В рамках рассмотрения дела, начатого по собственной инициативе, защитник прав человека продолжает принимать все меры, необходимые по закону.