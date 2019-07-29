Трамп выдвинет конгрессмена Рэтклиффа на должность директора Нацразведки США

Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье, что выдвинет кандидатуру конгрессмена от штата Техас Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки США вместо Дэниела Коутса, который покинет этот пост 15 августа. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

О том, что нынешний директор Национальной разведки США в ближайшие дни оставит свой пост, сообщила в воскресенье газета The New York Times. Как отметило издание, Коутс и Трамп не соглашались по многим вопросам, в частности, в том, что касается России. Американский лидер неоднократно выступал с критикой в отношении разведывательного сообщества США.

Ранее в этом месяце новостной портал Axios сообщал, что Трамп намерен отправить Коутса в отставку. Как утверждал портал, Трамп в беседах с представителями ближайшего окружения выражал мнение, что аппарат директора нацразведки, созданный после терактов 11 сентября 2001 года и последовавшей за ними реорганизации спецслужб США, представляет собой "ненужную бюрократическую прослойку".

Директор Национальной разведки США считается координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств.