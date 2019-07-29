Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июль

Завершился ремонт участка дороги Ереван – Севан – Иджеван –армяно - азербайджанская граница


Завершены работы по среднему ремонту участка 64 + 174-км 67 + 240. На начальном этапе работ были проведены работы по фрезерованию старого слоя дороги, ремонту ям, укладке сглаживающего слоя, новому асфальтобетонному покрытию и разметке.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

Водителей просим отнестись с терпением к причиненным неудобствам, возникшим в ходе проведения работ, проявить понимание, и призываем соблюдать правила дорожного движения.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации