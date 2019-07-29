Полицейские на участке жителя Суренавана обнаружили 61 саженец конопли

25 июля сотрудники Араратского отделения Араратского отдела полиции получили сведения о том, что один из жителей села Суренаван выращивает запрещенные растения.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении, 26 июля сотрудники полиции провели осмотр территории недостроенного строения, принадлежащего 56-летнему мужчине. Врезультатебылообнаружено 61 саженцев конопли весом более 16 кг.

По словам мужчины, ранее несколько раз осужденного по обвинению в незаконном обороте наркотиков, растения принадлежат ему и он их выращивал для собственного использования.

Обнаруженное было изъято и упаковано. Назначены экспертизы. Обстоятельства выясняются.