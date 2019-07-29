Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июль

На автотрассе Ереван - Севан столкнулись автомобили марок “ВАЗ-2107” и “Тойота Корола”


29-го июля в 01:44 в службу “911” поступила информация о том, что на 30-ом км автодороги Ереван - Севан произошло ДТП.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА, на место происшествия выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Выяснилось, что на 31-ом километре автодороги М-4 Ереван - Севан столкнулись автомобили марок “ВАЗ-2107” (водитель г. А. О. 1994г.р.) и “Тойота Корола” (водитель В. К. 1955 г.р.).

Пассажир автомобиля марки “ВАЗ-2107” И. Д. был госпитализирован в медицинский центр Чаренцавана, откуда был выписан после получения соответствующей медицинской помощи.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации