На автотрассе Ереван - Севан столкнулись автомобили марок “ВАЗ-2107” и “Тойота Корола”

29-го июля в 01:44 в службу “911” поступила информация о том, что на 30-ом км автодороги Ереван - Севан произошло ДТП.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА, на место происшествия выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Выяснилось, что на 31-ом километре автодороги М-4 Ереван - Севан столкнулись автомобили марок “ВАЗ-2107” (водитель г. А. О. 1994г.р.) и “Тойота Корола” (водитель В. К. 1955 г.р.).

Пассажир автомобиля марки “ВАЗ-2107” И. Д. был госпитализирован в медицинский центр Чаренцавана, откуда был выписан после получения соответствующей медицинской помощи.