СМИ: число жертв оползней на юге Китая увеличилось до 38

Число погибших в результате схода двух оползней в провинции Гуйчжоу на юге Китая достигло 38 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 26 жертвах и 25 пропавших без вести.

Оползни сошли в Гуйчжоу во вторник на прошлой неделе. Первый инцидент произошел в 16:00 по местному времени (11:00 мск) в уезде Хэчжан, в результате чего под завалами оказалась строительная площадка.

Второй оползень сошел в уезде Шуйчэн вблизи города Люпаньшуй во вторник в 21:20 по местному времени (16:20 мск), в результате чего 21 дом был разрушен, 77 человек оказались в зоне бедствия. Не менее 11 пострадавших по-прежнему находятся в медицинских учреждениях с травмами разной степени тяжести.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Их финансирует правительство Китая.