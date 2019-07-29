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Баскетбольная команда М18 выступления на чемпионате Европы начала с поражения


Сборная Армении по баскетболу до 18-и лет начала борьбу в дивизионе “C” чемпионата Европы.

Как передает Арменпресс, в первом матче проходящего в Андорре чемпионата Европы сборная Армении играла со сборной Мальты и проиграла с драматическим счетом 81: 82. Самым результативным игроком был Алексей Чиженок с 28 очками.

29-го июля сборная сыграет с Албанией.




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