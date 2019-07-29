Возгорание состава на станции “Туманян” локализовано

29-го июля в 04:00 в службу “911” поступил звонок о том, что на пикете Москва - Ереван 2631 возле станции “Туманян” " горит состав грузового поезда с цистернами, заполненными горючим.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Выяснилось, что состав, направлявшийся из Баграташена в Гюмри, состоит из 29 вагонов, из которых 17 - цистерны (вместимостью по 50 т), в 7 - горючее (бензин), в 10 - битум, 4 вагона заполнены пшеницей, 1 -алюминиевыми стройматериалами, а остальные 7 вагонов пустые. Сошел с рельсоввторойлокомотив.

На место происшествия выехали восемь боевых расчетов пожарно-спасательного отряда СС МЧС, а затем еще один боевой расчет. Боевой расчет, выехавший дополнительно, на 10-ом км автотрассы Ванадзор - Алаверди выехал за пределы проезжей части дороги и скатился в ущелье на 40 м. Есть двое пострадавших.

Пожарные-спасатели А.С. (водитель, 1986 г.р.) и С.А. (1981г.р.) вынесены из ущелья и госпитализированы в МЦ Ванадзора, где врачи их состояние оценили как удовлетворительное.

В работах по пожаротушению участвуют 1 водовозная машинаАлавердинского участка ЗАО “ВеолияДжур” и еще 1 коммунального хозяйства города Алаверди.

Выяснилось, что горят 2 цистерны вместимостью по 50 Т (3 и 4 в подвижном составе), была опасность распространения пожара и на другие цистерны.

По состоянию на 05:30 часов горели 7 цистерн с топливом (3-9 в подвижном составе). Пожар был локализован в 06: 31.Будет предоставлена дополнительная информация.